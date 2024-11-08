İrade gasbıyla anılacaksınız

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin bir soruya, "16 milyon İstanbullunun öyle bir gündemi yok. İBB ile kayyum yan yana gelemez" şeklinde yanıt verdi.

CHP lideri Özel'in açıklamaları sorulan İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez" dedi. Kayyum uygulamaları üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İmamoğlu, "Bir insan makamını korumak için millete bu kadar zulmeder mi? dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisine verdiği randevuyu iptal etmesine yönelik konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: "Bir bakanlık ziyareti olduğunu ve o kapsamda, randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yenilemesi konusunda istişare etmemişler. Ben de bu sabah 'Tekrar arayın, talep edin' dedim. İstanbul'da yeni atanan başsavcı. Hukukun, yargının, en öndeki ismi büyükşehir belediyesi tarafından ziyaret edilir. Kurumların birbirlerinden beklentileri vardır. Birbirleriyle, kurdukları, kurumsal ahlak, ve hem hukuka, yargıya, yakışan ahlak hem de kamuya yakışan, bizlerin, temsil ettiği kurumlara yakışan ahlakla birbirleriyle diyalog kurarlar. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı."

BAKIRHAN’A SORUŞTURMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, Bakırhan ve Tunç'un, 4 Kasım'da DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamasının ardından yaptığı konuşmalar gerekçesiyle işlem başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkanvekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Bakırhan hakkında yasal işlem başlatmasına tepki gösteren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Bakırhan'ın sözleri, ima etmediği bir bağlama çevrilmeye çalışılıyor" dedi. “Bugüne kadar kayyumlarla ne kazanıldı?” diye konuşan Doğan şu ifadeleri kullandı: “Kayyumların bugüne kadar Türkiye'ye faydası oldu mu? Yolsuzlukla, irade gaspıyla anılıyorsunuz. Darbeyle anılıyorsunuz. Bir de yetmiyor bu kayyım uygulamasının inkarı için yeni kavramlar arayışına girmişler. Geçici görevden uzaklaştırma gibi bir söz kurulmuş. Bugüne kadar kayyum atanıp yerine geri dönebilmiş kaç belediye başkanı eşbaşkanı var?”

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ESENYURT YİNE ABLUKA ALTINDA

Esenyurt Belesiye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından 28 CHP'li meclis üyesinin belediyeye girmesi dün sabah da engellendi. Meclis üyeleri belediyeye aınmayınca polis ekipleriyle üyeler arasından arbede yaşandı. Öte yandan Mardin ve Batman'da kayyum protestoları dün de devam etti.