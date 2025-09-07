İrademizle sınanacaklar

Yargıyı kendine araç kılan Saray yönetiminin CHP, İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı.

Toplam 900’üün üzerindeki delegenin imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na olağanüstü kurultay için başvuru yapıldı.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

DELEGELER İRADELERİNE SAHİP ÇIKACAK

15 Eylül’deki kurultay davasına yönelik, “Mutlak butlan” ya da “Kayyum kararı” çıkması ihtimaline karşı delegeler tarafından başlatılan imza kampanyası, bir buçuk günde 900’ün üzerinde imzaya ulaştı. Delegelerin kurultay talebinin ardından CHP de olağanüstü kurultay için başvurusunu tamamladı. İmzacı delegelerin, “Kılıçdaroğlu dönemindeki delegeler” olduğunu belirten CHP’liler, “İradelerine laf söylenen delegeler, partilerine sahip çıkarak son sözü söyleyecek” dedi.

HEYETİN ÖMRÜ DOKUZ GÜN

Olağanüstü kongre talep edenlerin sayısının delege tam sayısının salt çoğunluğunu sağlaması nedeniyle kongrenin gündeminde seçim ve güven oylaması da olabileceği belirtildi. CHP Lideri Özgür Özel’in güven tazeleyeceğinin altını çizen CHP kaynakları, “Mahkemenin partiye kayyum heyeti ataması durumda heyetin ömrü, olağanüstü kurultayın ardından itiraz süresi ile birlikte dokuz gün olacak” diye konuştu.

İDDİASI OLAN VARSA ADAY OLSUN

CHP kurmayları, “Partide iddiası olanları” da olağanüstü kurultayda aday olmaya çağırdı. Partiye yönelik kötü niyetli girişimleri olanların, “Delegelerin iradesi ile sınanacağını” ifade eden CHP’liler, “Parti benim diyerek delegelerin iradesini lekeleyenler, iddialarını seçimle ortaya koyabilirler” ifadesini kullandı.

***

21 EYLÜL’DE NE OLACAK?

CHP’nin 22’inci Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül saat 10.00’da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasının ardından Genel Başkan, Parti Meclisi asıl ve yedek üyeler ile Yüksek Disiplin asıl ve yedek üyelerine yönelik ayrı ayrı güven oylaması gerçekleştirilecek. Güven oylamasının ardından seçime geçilecek.

***

KÖSELER’İN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler’in tahliye edilmelerine itirazda bulundu. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararının değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler’in, adliyeye götürüleceği öğrenildi.

***

DAVA ÖNCESİ MİTİNG KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay kararı hakkında, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15’inde partinin Genel Başkanlığı’na bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı’nın durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullandı. Öte yandan 15 Eylül’de görülecek Kurultay duruşmasından bir gün önce CHP’nin Ankara’da miting yapacağı öğrenildi. 14 Eylül’de Ankara’da gerçekleşecek miting için henüz yer saat belli değil.