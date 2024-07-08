“İradeye Saygı Yürüyüşü” Hakkari'ye ulaştı: "Halkın iradesine saygı duyun"

Kayyum atamasına karşı başlatılan “İradeye Saygı Yürüyüşü” 9’uncu gününde Hakkari'ye ulaştı. Valilik önünde yapılan açıklamada halkın iradesine saygı duyulması yönünde çağrı yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran'da kayyum atanmasına karşı başlatılan “İradeye Saygı Yürüyüşü” kentte yapılan basın açıklaması ile sona erdi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre DEM Parti yönetimindeki Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran'da kayyum atanmasına karşı başlatılan “İradeye Saygı Yürüyüşü” 9’uncu gününde Hakkari'ye ulaştı.

Yürüyüşte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak, DEM Parti bileşenleri, belediye eş başkanları, meclis üyeleri ve 500’e yakın yurttaş yer aldı.

Kent merkezine yürüyen yürüyüşçüler Hakkari Valiliği önünde basın açıklaması düzenledi.

DEM Parti Hakkari İl Eş Başkanı Hümeyra Armut, irade gaspına karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"SEÇİLMİŞLERİN YERİNE ATANMIŞI GETİREMEZSİNİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “İrade demokraside halk demektir, ama diktatörlükte irade demek saray demektir, tek adam demektir. İrade nedir? Demokrasidir, adalettir. Ama otoriter faşist rejimlerde irade kolluk kuvvetidir, kayyımdır, seçilmişin yerine atanmışı getirmektir. Bizler iradeye saygı diyoruz. Türkiye'de eğer seçme ve seçilme hakkı erken dönemde yasalaşmışsa, bu halkın iradesinin sandıktan çıkanın doğrudan iradesinin tanınması demektir” dedi.

Erdoğan’ın sandıkta çıkana saygı duyulacağı açıklamasını hatırlatan Hatimoğulları, "Sandıktan çıkana Hakkari’de olduğu gibi saygı duymadı. Mehmet Sıddık arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde 19 yıl cezaya çarptırıldı. Mehmet Sıddık arkadaşımız hakkında karar verilmeden arkamızda gördüğünüz Valilik makamında durması gereken şahıs İçişleri Bakanlığı tarafından Kayyım olarak belediyeye yani seçilmişin yerine atandı. Daha hakkında bir karar verilmemişti. Yani apaçık haksızlık, apaçık kanun çiğnenmiştir. Manisa Kula’da belediye başkanını gözaltına alındı tutuklandı ve onun yerine Belediye meclis üyesi belediye başkanını seçiyor. Biz Hakkâri’de ne yaptık? Belediye Meclisimiz toplandı, Viyan Tekçe eşbaşkanımızı başkan vekili olarak seçti. Şu anda yapılması gereken Viyan Tekçe arkadaşımızın Belediye Başkanımızın resmi atamasının gerçekleşmesidir ama bunu yapmıyorlar” diye konuştu.

Fotoğraf: DEM Parti

Kayyum atandığı günden beri alanlarda olduğunu söyleyen Hatimoğulları, “İstanbul, Türkiye’nin çeyreği olan İstanbul’da nüfus olarak ekonomi olarak Türkiye’nin çeyreği olan İstanbul’da bütün demokrasi güçleriyle hep beraber nöbetimiz belediyelerimize sahip çıkma nöbeti iradeye saygı nöbetimiz devam ediyor. 9 günlük yürüyüş boyunca bazı arkadaşlarımızın ayakları su topladı, bazı arkadaşlarımızın çeşitli hastalıkları vardı. Bazı arkadaşlarımızın yaşı ilerlemişti, asfaltı eriten sıcakta insanlar yürümekten geri durmadı. Bütün bunlara karşı insanlar yürüdüyse Saraydaki de şu arkamızda bulunması gereken Vali de yani atanmış kayyım da halkın iradesini ve kararlılığını görmesi gerekiyor. Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz. Seçilmişin nasıl seçildiği, görevden nasıl alınacağı nasıl yargılanacağı görevden alınırsa şayet yerine kimin nasıl seçileceği anayasada kelime kelime yazılmıştı” dedi.

"KÜRT HALKININ İRADESİ ÇİĞNENDİ"

Hatimoğulları, “Hakkari halkının iradesini çiğneyerek aynı zamanda Anayasayı çiğnemektir. O nedenle burada bir kez daha diyoruz ki, Anayasa uygulanmalıdır. Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmeler uygulanmalıdır. Yerel yönetimler özerklik şartına bağlı Türkiye ve buna uygun olarak davranmalıdır. Venedik protokolüne uygun davranmalıdır. Bugün atanmış olan bu kayyımlar sadece Türkiye’deki yasalara göre suç değil aynı zamanda tarafı olduğumuz Avrupa sözleşmelerine aykırıdır, kanunu değildir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nasırlı, su toplayan ayaklarımızla yürüyüş kolu olarak güneşten yanan tenimizle irademize sahip çıkıyoruz. Kayyım derhal geri çekilsin, Viyan Tekçe derhal başkan vekili olarak atansın. Bizle dün olduğu gibi bugün de sadece DEM Parti olarak değil Türkiye’deki bütün demokrasi güçleriyle haktan adaletten yana olan bütün kesimlerle irademize saygısızlık yapanlara karşı eylemlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYUN"

Hatimoğulları sözlerini şöyle tamamladı:

“Kayyuma karşı Türkiye’nin her yerinden tepkiler yükseldi. Çünkü bu sorun sadece Kürdün sorunu değil. Bu sorun sadece Hakkari’nin sadece DEM Parti’nin sorunu değil. Kayyım atanması demek seçme seçilme hakkımız yani demokrasinin asgari koşulu olan seçme ve seçilme hakkımızın elinden alınması demektir bu demektir. İstanbul Belediyesi de güvencede değil, İzmir Belediyesi de güvencede değil. Ters düşerse şayet Konya Belediyesi de güvencede değil. Siyasetin aykırı davransa Konya belediyesi de güvencede değil. Türkiye’de bu alanlardan meydanlardan yükselen halkın iradesine herkesi ama herkesi saygı duymaya davet ediyoruz. Yürüyüşümüzü bugün burada bu basın açıklamasıyla ama sadece bu yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz. Nöbetlerimiz devam edecek. Türkiye’nin dört bir yanından iradeye saygı eylem ve etkinliklerimiz bize dost kurumlarımızla demokrasiden yana olanlarla, insan haklarından yana olanlarla, seçme ve seçilme hakkına saygı duyan savunan her kesimle mücadelemiz devam edecek.”

Açıklamanın ardından oturma eylemi yapıldı.