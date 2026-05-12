Irak çölünde ‘gizli üs’ krizi: Irak ordusu operasyon başlattı

Wall Street Journal’ın, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtını desteklemek için Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğu yönündeki haberinin ardından Irak’ta tartışma büyüdü. WSJ, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail’in Irak çölünde özel kuvvetler ve arama-kurtarma ekipleri için bir üs kurduğunu, bölgenin İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığını yazmıştı. Haberde, Irak askerlerinin mart ayı başında bölgeye yaklaşması üzerine İsrail’in hava saldırılarıyla birlikleri durdurduğu iddia edildi.

IRAK ÜS İDDİASINI REDDETTİ

Anadolu Ajansı’na konuşan Iraklı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, WSJ’nin İsrail’in Irak’ın batı çölünde gizli askeri üs kurduğu yönündeki haberini “yanlış” olarak nitelendirdi. Yetkili, mart ayında Irak’ın orta kesimindeki Nehayb çöl bölgesinde “gizemli” bir hava operasyonuyla karşı karşıya kalındığını, ancak durumun o tarihte “ele alındığını” söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Hücresi de yaptığı açıklamada, Kerbela ve Necef çöl bölgeleri dahil olmak üzere Irak topraklarında “yetkisiz üs ya da güç” bulunmadığını savundu. Ancak açıklamada, 5 Mart’ta Kerbela ve Necef’ten hareket eden Irak güvenlik güçlerinin, hava desteği alan “kimliği belirsiz, yetkisiz silahlı gruplarla” çatışmaya girdiği doğrulandı. Çatışmada bir Irak güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı ve bir askeri aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

HAŞDİ ŞABİ’DEN DÖRT EKSENLİ OPERASYON

İddiaların ardından Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin bölgede operasyon başlattığı bildirildi. Jerusalem Post’un aktardığına göre, Haşdi Şabi ve Irak ordusu Necef çölünde “egemenliği sağlama” amacıyla geniş çaplı operasyon yürütüyor. Haşdi Şabi’nin Orta Fırat, Kerbela ve Anbar operasyon komutanlıkları ile 2’nci Tugay’ın operasyona katıldığı, aramaların dört eksenden sürdüğü belirtildi.

Türkiye Today’in Irak devlet ajansı INA’ya dayandırdığı haberinde de Haşdi Şabi’nin, Kerbela-Necef çöl hattında “Egemenliği Sağlama” adı verilen bir operasyon başlattığı aktarıldı. Haberde, operasyonun Kerbela-Nehayb yolunu güvence altına almayı hedeflediği ve arama faaliyetlerinin önceden belirlenen askeri planlar doğrultusunda 70 kilometre derinliğe kadar yürütüldüğü kaydedildi.

ABD’NİN ROLÜ TARTIŞMASI

The New Arab ise Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Necef çölündeki gizli İsrail üssüne “yardım ve koruma” sağladığını öne sürdü. Habere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin ofisinden üst düzey bir yetkili, operasyonun “Amerikan yardımı ve Amerikan koruması altında” gerçekleştiğini iddia etti. Aynı kaynak, Irak askerlerinin 4 Mart gecesi bir çobanın helikopter inişleri ve şüpheli askeri hareketlilik ihbarı üzerine bölgeye yöneldiğini, birliğin alana yaklaşık 4 kilometre kala helikopterlerden yoğun ateş altına alındığını söyledi.

The New Arab’a konuşan kaynaklar, olayda bir Irak askerinin yaşamını yitirdiğini, iki askerin yaralandığını öne sürdü. Ancak Irak resmi makamları, İsrail’e ait gizli üs bulunduğu iddiasını reddederken, yalnızca “yetkisiz silahlı gruplarla” yaşanan çatışmayı doğruladı.

İDDİA DOĞRULANMADI, GERİLİM BÜYÜDÜ

Böylece Irak çölündeki “gizli üs” iddiası henüz resmi olarak doğrulanmazken, mart ayında yaşanan çatışma ve ardından başlatılan arama operasyonları tartışmayı büyüttü. Bağdat yönetimi ülke topraklarında yetkisiz üs bulunmadığını savunuyor; buna karşılık bölgesel medya ve bazı Iraklı kaynaklar, İsrail’in İran savaşı sırasında Irak çölünü geçici bir askeri lojistik hat olarak kullandığını iddia ediyor.