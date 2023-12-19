Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve heyeti Türkiye’ye geliyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye’yi ziyaret edecek. Irak heyetinin yapacağı ziyarette ikili ilişkilerin ve bölgesel sorunların ele alınması öngörülüyor.

Güncel 19.12.2023 10:42 Giriş: 19.12.2023 10:42

Güncelleme: 19.12.2023 10:48 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye geliyor. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Al Abbasi ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle bugün Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin çeşitli yönleriyle etraflıca ele alınması ve güncel bölgesel meselelerin görüşülmesi öngörülüyor.