Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Irak, hava sahasını kapatma süresini ikinci kez uzattı

Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun yayınladığı yazılı açıklamaya göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı nedeniyle hava sahası 48 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Dünya
  • 02.03.2026 14:05
  • Giriş: 02.03.2026 14:05
  • Güncelleme: 02.03.2026 14:22
Kaynak: AA
Irak, hava sahasını kapatma süresini ikinci kez uzattı
Fotoğraf: AA / Arşiv

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 48 saat daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Ortadoğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahası 48 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin çarşamba günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak, hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 24 saat daha uzatmıştı.

BirGün'e Abone Ol