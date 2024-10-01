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Irak, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Irak'ta hava sahalarının kapatıldığını açıkladı.

Dünya
  • 01.10.2024 20:33
  • Giriş: 01.10.2024 20:33
  • Güncelleme: 01.10.2024 20:37
Kaynak: AA
Irak, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu
AA

Irak, hava sahasını uçuşlara kapattı.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık" dedi.

Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurmuş, bazı füzelerin Irak üzerinden geçtiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

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