Irak Hava Savunma Kuvvetleri: Kerkük'te Türkiye'ye ait SİHA düşürüldü

Irak Hava Savunma Güçleri, Kerkük'te Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürüldüğü açıkladı.

Bugün (29 Ağustos Perşembe) saat 10:39 sularında Türkiye’ye ait Aksungur SİHA’sının Kerkük semalarında Irak Hava Savunma Güçleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Yanarak hızla yere düşen Aksungur SİHA’sı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Irak Hava Savunma Güçleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye’ye ait bir SİHA’nın düşürüldüğü belirtildi.

Rûdaw'a konuşan Kerkük Emniyet Güçleri’nden bir kaynak da Irak Hava Savunma Güçleri Kerkük semalarında bir SİHA düşürdüğünü söyledi.

Irak medyasına göre Aksungur SİHA’sı, Irak hava savunma sisteminin ateşlediği 4 uçaksavar füzesiyle düşürüldü.

SON DAKİKA - Kerkük'te İHA'nın düştüğü ana ilişkin yeni görüntü pic.twitter.com/BZCQJADCCn — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) August 29, 2024

Irak ordusu Kerkük Operasyonlar Komutanlığı da "izinsiz uçuş gerçekleştirdiği sebebiyle kimliği bilinmeyen bir İHA'nın düşürüldüğünü" açıkladı.