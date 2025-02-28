Irak hükümetinden Öcalan'ın çağrısına ilk yorum

Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında, "Bu, bölgede istikrarı sağlamak için olumlu ve önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık, Öcalan'ın dün (27 Şubat) yaptığı ve örgütten silah bırakma ve kendisini feshetmesini istediği çağrısıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Öcalan'ın bu çağrısını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, bu çağrının "sadece Irak'ta değil, tüm bölge için güvenliği güçlendirmek adına çok önemli bir adım" olduğu ifadelerine yer verildi.

"SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca, sorunların diyalog yoluyla çözümü için tüm çabalara desteğini gösterdiğini ve Öcalan'ın bu talebinin örgütün silah bırakması için pratik ve acil adımlara dönüşmesini umduğunu belirtti.

Açıklamada, Irak hükümetinin komşu Türkiye ile "tarihi ve coğrafi karşılıklı bağımlılık, ortak çıkarlar ve müdahale etmeme ilkelerine dayanan güçlü ilişkilere olan bağlılığı" da yinelendi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Dün İmralı Adası’na giden DEM Parti heyeti, görüşmenin ardından İstanbul'da yaptıkları basın açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısını okumuştu.

PKK lideri Öcalan, açıklamasında "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim" ifadelerini kullanmıştı.