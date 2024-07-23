Irak hükümetinden PKK talimatı

Irak hükümeti, resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı verdi. Irak, daha önce PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

Irak hükümeti, daha önce PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.