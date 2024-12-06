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Irak ile Suriye Dışişleri Bakanları Bağdat'ta görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de iki haftadır yaşanan çatışmalar ve son durum konuşuldu.

Dünya
  • 06.12.2024 11:48
  • Giriş: 06.12.2024 11:48
  • Güncelleme: 06.12.2024 11:51
Kaynak: AA
Irak ile Suriye Dışişleri Bakanları Bağdat'ta görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ ile Bağdat'ta görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'deki gelişmeler ve güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantıda Bakan Hüseyin, ülkesinin Suriye'deki gelişmeleri kaygıyla izlediğini belirtti.

Fuad Hüseyin, Suriye'de yaşananların bölgenin istikrarını doğrudan etkileyebileceğini kaydetti.

Suriyeli Bakan Sabbağ da yaşananların tüm bölge için tehdit oluşturduğunu savundu.

Hüseyin ve Sabbağ, iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğinde mutabık kaldı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de geldiği Bağdat'a Iraklı mevkidaşıyla görüşecek. Bağdat'ta Irak, Suriye ve İran Dışişleri Bakanlarının Suriye'deki gelişmelerle ilgili üçlü toplantı gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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