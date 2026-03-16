Irak'ın en büyük petrol sahasına art arda saldırılar
Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların hedefi oldu.
Kaynak: AA
Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı.
YABANCI ÇALIŞANLAR SALDIRILARDAN ÖNCE AYRILDI
Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.
Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.