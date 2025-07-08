Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden askerler son yolculuğuna uğurlanıyor
'Pençe-Kilit Harekatı' bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak hayatını kaybeden 12 asker son yolculuğuna uğurlanıyor. Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşları, memleketlerinde düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit Harekat' bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak yaşamını yitiren askerler son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yaşamını yitiren Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.
Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi.
Hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağlı Karaşeyh köyünde toprağa verildi.
Türk bayrağına sarılı naaşı Karaşeyh köyündeki baba ocağına götürülen şehit Yeşildemir için ikindi namazının ardından köydeki camide cenaze töreni düzenlendi.
Tören mangası tarafından top arabasına taşınan Yeşildemir'in naaşı, köy mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.
Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan Obi'nin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Obi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.
29 yaşındaki Obi'nin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.