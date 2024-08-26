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Irak-İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2024 23:10
  • Giriş: 26.08.2024 23:10
  • Güncelleme: 26.08.2024 23:10
Kaynak: İHA
Irak-İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı.

Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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