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Irak-İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 26.08.2024 23:12
  • Giriş: 26.08.2024 23:12
  • Güncelleme: 26.08.2024 23:15
Kaynak: iHA
Irak-İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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