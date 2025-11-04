Irak işgalinin mimarlarındandı: Bush’un sağ kolu Dick Cheney öldü

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin ailesi açıklamada bulundu.

Cheney'nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

DİCK CHENEY KİMDİR?

11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu.

Cheney, 11 Eylül saldırılarında "Cevap vermeyen tüm hava araçlarının düşürülmesi emrini" Bush'tan habersiz kendi inisiyatifiyle verdi.

Cheney, ayrıca, 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesi için stratejiler ve gerekçeler ortaya koyan kilit isimlerden biriydi.

Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddialarını sık sık dile getiren Cheney, ABD’nin Irak ve Afganistan müdahalelerinde belirleyici bir rol oynadı.

2018'de vizyona giren Vice isimli film, Cheney'nin siyasi hayatını konu aldı. Film, 2019'da 8 dalda Oscar adayı olmasına rağmen bir Oscar kazanmıştı.