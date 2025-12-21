"Irak, İsrail'in olası saldırılarına dair uyarılar aldı" iddiası: Irak istihbaratından açıklama

Irak, İsrail'in olası saldırılarına dair uyarılar aldığı iddialarını yalanladı.

Irak'ın son iki hafta içinde bir Arap ülkesi ile bir Batılı istihbarat servisinden "İsrail'in yakın zamanda ülkeye geniş çaplı askeri saldırılarına dair" ciddi bilgiler içeren bazı mesajlar aldığı iddia edildi.

Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı, söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, iddiaların "tamamen asılsız" olduğu vurgulanarak, Irak hükümetinin bu nitelikte herhangi bir mesaj almadığı ifade edildi.

Ayrıca medya kuruluşlarına Irak'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bu tür konularda azami dikkat ve sorumlulukla hareket etme çağrısı yapıldı.

ŞARKU'L AVSAT GAZETESİNİN İDDİASI

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Irak hükümetinin son iki hafta içinde bir Arap ülkesi ile bir Batılı istihbarat servisinden "alışılmadık nitelikte iki uyarı mesajı" aldığı ileri sürülmüştü.

Söz konusu uyarıların, Irak'a İsrail tarafından geniş çaplı askeri saldırıların yaklaştığına dair ciddi bilgiler içerdiği iddia edilmişti.

Muhtemel saldırıların, Şii milis gruplar ve Haşdi Şabi ile bağlantılı devlet kurumlarını, mali ve askeri nüfuza sahip şahısları, insansız hava araçları ve füze depoları ile eğitim kamplarını kapsayabileceği öne sürülmüştü.