Irak Meclisi yarın güven oylaması için toplanıyor
Irak Meclisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi’nin hazırladığı kabine ve hükümet programını görüşmek üzere yarın toplanacak. Irak Anayasası’na göre yeni hükümetin göreve başlayabilmesi için Bakanlar Kurulu listesindeki isimlerin Mecliste tek tek güvenoyu alması gerekiyor.
Kaynak: AA
Irak Meclisi yarın hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'nin oluşturduğu kabine için güven oylaması gündemiyle toplanıyor.
Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Zeydi'nin oluşturduğu kabine üyeleri ile hükümet programının yarın güven oylamasına sunulacağı belirtildi.
Irak Anayasası'na göre yeni hükümetin göreve başlaması için Başbakan adayının sunduğu Bakanlar Kurulu listesindeki bakanların Meclisten tek tek güvenoyu alması gerekiyor.