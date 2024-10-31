Irak meclisinin yeni başkanı Meşhedani oldu



Irak meclisi, yaklaşık bir yıl önce görevinden azledilen Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin ardından yeni başkanını seçti. Mecliste, yapılan oylamanın ilk turunda hiçbir adayın gerekli olan 166 oyu alamazken, ikinci turda Sünni el-Azim ve el-Siyade ile Takaddüm Partisi tarafından desteklenen Mahmut Meşhedani 182 oy alarak yeni başkan seçildi. Meşhedani’nin rakipleri Salim el-İsavi 42 oy ve Amir Abdülcabbar 8 oy alırken, 39 oy ise geçersiz sayıldı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Şubat 2023’te milletvekili Leys el-Duleymi’nin Meclis Başkanı Halbusi’nin kendisini istifa dilekçesi yazmaya ve imzalamaya zorladığını iddia etmiş ve şikayette bulunmuştu. Mahkeme, 14 Kasım’da hem Halbusi’nin hem de Duleymi’nin milletvekilliği görevinden azletmeye karar almıştı. Yaklaşık bir yıl içinde defalarca toplanan Irak meclisi, Iraklı milletvekilleri, Sünni partiler arasındaki siyasi çekişmeler ve bölünmeler nedeniyle yeni başkan seçmemişti.

1948’de Bağdat’ta doğan Mahmut Davut Selman Meşhedani, 1972 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Irak ordusunda doktor olarak çalıştı. ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra Irak meclisinin ilk başkanı olarak görev yapan Meşhedani, 2006-2009 yılları arasında Meclis Başkanlığı yaptı ve 2008 yılında Arap Parlamentolar Birliği başkanlığına seçildi.

Meşhedani, 2008’de gazeteci Muntazer el-Zeydi’nin ABD’nin eski Başkanı George W. Bush’a ayakkabı fırlatmasının ardından el-Zeydi’nin serbest bırakılması konusunda milletvekilleri arasında çıkan tartışmalar sonucunda, istifa edeceğini açıklamıştı. Aynı yılın aralık ayında Kürt ve Şii milletvekilleriyle girdiği tartışmanın ardından 23 Aralık’ta görevinden istifa eden Meşhedani, Ekim 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerde Bağdat’tan milletvekili olarak seçildi.