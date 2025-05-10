Irak, Pakistan’da eğitim alan askerlerini geri çekiyor

Irak, Pakistan'da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu 500 askerin ülkeye geri dönmesi talimatı verdi.

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Sudani, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan saldırılar üzerine Pakistan’da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu 500 Irak askerini ülkeye geri çekme kararı aldı.

Pakistan’dan geri dönecek Irak askerlerinin ülkedeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden görevlendirileceği belirtildi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü saldırıya misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" olarak nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.