Irak rol oynayabilir iddiası

Haber Merkezi

PKK’nin kongresini toplama haberi dış basında da yankı uyandırdı. Reuters’ta yer alan haberde, PKK’nin olası resmi olarak silah bırakması ve kendini feshetmesinin, başta Kürtlerin ABD ile müttefik olduğu Suriye olmak üzere bölgede uzun erimli sonuçları olacağı belirtildi.

Haberde böyle bir olayın, Erdoğan’a uzun yıllardır binlerce kişinin öldüğü şiddet olaylarına sahne olan ve ekonomik olarak geri kalan ülkenin doğusunu “kalkındırma şansı vereceği” kaydedildi.

Middle East Eye’a konuşan konuya yakın iki kaynak ise PKK’nin bir hafta içinde kendini feshedeceğini söyledi. Haberde PKK’nin silah bırakıp bırakmayacağının belirsizliğini koruduğu, Ankara’daki kaynakların ise Irak’ın komşu ülkelerin yardımıyla silahların toplanmasında rol oynayabileceğini önerdiği belirtildi.