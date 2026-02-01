Irak, Suriye'de tutuklu bulunan 450 IŞİD mensubunu teslim aldı

Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam el-Alevi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Suriye'den Irak'a getirilen ve aralarında yöneticilerinin de yer aldığı 450 IŞİD mensubunun bir grup hâlinde teslim alındığını belirtti.

Suriye'de toplamda yaklaşık 7 bin IŞİD tutuklusunun bulunduğunu belirten Alevi, Irak'a getirilenlerin sayısının sınırlı olduğunu vurgulayarak, Irak'a ulaşan IŞİD mensuplarının sayısı oldukça az olduğunu belirtti.

Teslim alınanların sayısının yaklaşık 450 olduğunu kaydeden Alevi, Suriye'deki cezaevlerinde hâlen çok sayıda IŞİD mensubunun bulunduğunu, bunların büyük bölümünün farklı ülke vatandaşlarından oluştuğunu aktardı.

Irak'a getirilenler arasında Iraklıların da bulunduğunu belirten Alevi, "Geçtiğimiz dönemde Iraklı tutukluların ülkeye getirilmesini hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettik" diye konuştu.

"SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLENLER YARGIYA SEVK EDİLECEK"

Yargı sürecine ilişkin de bilgi veren Alevi, "Suç işlediği tespit edilenler yargıya sevk edilecek, hakkında yeterli delil bulunmayanlar ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek durumları ayrıca değerlendirilecek" dedi.

Suriye'de tutuklu bulunan IŞİD mensuplarının büyük bölümünün 40'tan fazla ülkenin vatandaşı olduğuna dikkati çeken Alevi, Irak'ın uzun süredir bu ülkeleri resmi kanallar aracılığıyla uyardığını belirtti.

Alevi, "Irak, bu kişilerin kendi ülkeleri tarafından teslim alınarak ulusal yasalar çerçevesinde yargılanması çağrısında bulundu. Ancak birçok ülkenin bu çağrıya yeterli karşılık vermediğini görüyoruz. Buna karşın bazı ülkeler sorumluluk alarak vatandaşlarını geri kabul etti" şeklinde konuştu.

Alevi ayrıca, Suriye'de tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin IŞİD mensubu arasında 2 bin Iraklının yer aldığını, bunlardan bir kısmının daha önce Irak'a getirildiğini kaydetti.