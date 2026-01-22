Irak, Suriye'den 150 IŞİD'li tutuklunun teslim alındığını duyurdu

Irak, Suriye'de cezaevlerinde tutulan IŞİD üyesi 150 tutukluyu teslim aldıklarını bildirdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Suriye'de cezaevlerinde tutulan Iraklı ve yabancı uyruklu 150 IŞİD'liyi teslim aldıklarını belirtti.

Numan, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Suriye’de SDG kontrolü altında bulunan cezaevlerinde tutulan Irak uyruklu ve diğer ülke vatandaşlığına sahip IŞİD'lilerin Irak tarafından teslim alınmasına ve devletin resmi ıslah (ceza) kurumlarına yerleştirilmesine onay verdiğini açıkladı.

150 kişiden oluşan ilk grubun teslim alındığını duyuran Numan, söz konusu kişilerin masum Iraklıların kanına bulaşmış, IŞİD faaliyetlerinde aktif rol almış isimler olduğunu belirtti.

Teslim alınan IŞİD'lilerin örgütün birinci seviye lider kadroları arasında yer aldığına dikkati çeken Numan, güvenlik birimlerinin süreci yakından takip ettiği belirtti.

Numan, güvenlik ve saha koşullarının değerlendirilmesine göre ilerleyen aşamalarda teslim alınacak diğer grupların sayısının belirleneceği ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan IŞİD militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 IŞİD savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı" ifadelerine yer verilmişti.