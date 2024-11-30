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Irak, Suriye sınırını kapattı

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

Dünya
  • 30.11.2024 22:25
  • Giriş: 30.11.2024 22:25
  • Güncelleme: 30.11.2024 22:33
Kaynak: İHA
Irak, Suriye sınırını kapattı
AA

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays Muhammedavi, Irak’ın Suriye ile olan sınırının tamamen kapatıldığını duyurdu.

Kays Muhammedavi, “Irak güvenlik güçleri, ülkeyi koruma kapasitesine sahiptir ve her türlü tehdide karşı hazırdır,” ifadelerini kullandı.

Sınırın kapatılması kararı, Suriye’deki cihatçı silahlı örgütlerin Halep’e düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki artan gerilim üzerine alındı.

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