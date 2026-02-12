Irak, Suriye’den nakledilen IŞİD’li mahkûm sayısının 4 bin 500’ü aştığını açıkladı

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, Irak hükümetinin, Suriye’de bulunan IŞİD mahkûmlarının Irak’a nakledilmesine ilişkin aldığı kararın gerekçelerini kamuoyuna açıkladı.

Irak Haber Ajansı’na (INA) konuşan Numan, kararın, “bu teröristlerin Suriye’deki cezaevlerinden sızmasını önlemek ve güvenliği tehdit edecek bir saatli bombaya dönüşmelerini engellemek” amacıyla alındığını, nakil sürecinin dikkatli planlama ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yürütüldüğünü, Irak cezaevlerine yerleştirme sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

Numan, Irak cezaevlerine nakledilen ve tutuklanan IŞİD mensuplarının sayısının 4 bin 500’ü aştığını bildirdi. Nakil işleminin Irak makamları ile uluslararası koalisyon arasında koordinasyonla gerçekleştirildiğini aktardı.

YÜKSEKGÜVENLİKLİ CEZAEVLERİNE KONULDULAR

Söz konusu kişilerin tutulduğu tüm cezaevlerinin yüksek güvenlikli olduğunu belirten Numan, ister ağır ister hafif hükümlüler olsun, tüm tesislerin Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve çok güçlü güvenlik prosedürlerine tabi bulunduğunu söyledi. Cezaevlerinde herhangi bir güvenlik ihlali ya da disiplin sorunu yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Irak hükümetinin, başbakan ve dışişleri bakanı aracılığıyla yabancı hükümetlere kendi vatandaşları olan IŞİD mensuplarını geri almaları yönünde defalarca çağrıda bulunduğunu belirten Numan, bunun Birleşmiş Milletler’in de dile getirdiği uluslararası bir sorumluluk olduğunu ancak bazı ülkelerin yanıtının zayıf kaldığını ifade etti. Numan, özellikle bu mahkûmların ailelerinin Suriye’de bulunmaya devam etmesi nedeniyle dosyanın Irak ve Suriye açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirterek, tüm ülkelere hukuki ve güvenlik sorumluluklarını yerine getirme çağrısını yineledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 21 Ocak’ta Suriye’den Irak cezaevlerine IŞİD tutuklularının nakline başlandığını duyurmuştu.