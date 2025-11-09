Irak'ta 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi oy kullanacak

Irak'ta yarın, güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 bin kişi, parlamento seçimleri için "özel oylama" kapsamında oy kullanacak.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre, güvenlik güçlerinin oy kullanması için özel oylamada sandıklar sabah saat 07.00'de açılacak, 17.00'de kapanacak.

IKBY'YE BAĞLI GÜÇLER DE KULLANACAK

Özel oylama çerçevesinde 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi oyunu kullanacak.

Oy kullanacak güvenlik görevlilerine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de dahil olacak.

Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.