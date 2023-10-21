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Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Dünya
  • 21.10.2023 22:36
  • Giriş: 21.10.2023 22:36
  • Güncelleme: 21.10.2023 22:39
Kaynak: iHA
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
AA

Irak’ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak’taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

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