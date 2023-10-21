Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.
Kaynak: iHA
Irak’ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak’taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.
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