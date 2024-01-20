Irak'ta ABD üssüne füze saldırısı

Irak’ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne füze saldırıları gerçekleştirildi.

rak'ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.





Yerel medyada yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Irak’ın batısındaki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Üssü’ne çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendi.



Irak'ta İran yanlısı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.