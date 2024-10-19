Irak'ta bir grup, Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalını bastı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii'leri destekleyen bir grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı. Bazı malzemelere zarar veren grup, binanın kapısını ateşe verdi.
Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.
Kanalda Şii milisleri hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi.
Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.
Şii milis gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.