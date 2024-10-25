Irak'ta Çevre Bakanı Amidi, görevinden istifa etti

Irak Çevre Bakanı Nezar Amidi'nin hükümete istifasını sunduğu belirtildi.

Irak haber ajansı INA, Çevre Bakanı Amidi'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Iraklı bakanın istifa nedeni henüz bilinmiyor.

Amidi'nin, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olduğu biliniyor.

KYB'ye yakın basın organları Amidi'nin partideki (KYB) çalışmalarını yürütmek için bakanlık görevinden ayrıldığını iddia etti.​​​​​​​

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamento seçimlerinin sonuçlarını 21 Ekim'de açıkladı. Komisyon, oyların yüzde 99,63'ünün sayıldığını, en yüksek oy oranına 809 bin 197 ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) sahip olduğunu duyurdu. İkinci sırayı ise 408 bin 141 oyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) aldı.

Bölgelere göre partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:

"Erbil’de, KDP 345 bin 822, KYB 110 bin 353, Yeni Nesil 103 bin 684, Kürdistan İslami Birliği 24 bin 65, Halwest Hareketi 16 bin 736, Adalet Cemaati 20 bin 191, Halkın Cephesi 9 bin 735 oy aldı. Süleymaniye’de, KYB 256 bin 813, Yeni Nesil 136 bin 131, KDP 57 bin 832, Kürdistan İslami Birlik 42 bin 622 oy aldı. Duhok’ta KDP 400 bin 603, Yeni Nesil 46 bin 444, Kürdistan İslami Birlik 42 bin 447, KYB 28 bin 445 oy aldı. Halepçe’de KYB 12 bin 530, Kürdistan İslami Birlik 7 bin 847, KDP 4 bin 940, Yeni Nesil 4 bin 732 oy aldı."

Buna göre, seçimlerde en yüksek oy oranına 809 bin 197 ile KDP sahip olurken; onu 408 bin 141 oyla KYB, 290 bin 991 ile Yeni Nesil ve 116 bin 981 Kürdistan İslami Birlik takip etti.