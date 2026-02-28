Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Irak'ta Haşdi Şabi mevzileri vuruldu

Irak ordusu, İran'a yakın grupların bulunduğu Babil vilayetinde Haşdi Şabi karargahlarının hedef alındığını bildirdi. Hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 28.02.2026 13:38
  • Giriş: 28.02.2026 13:38
  • Güncelleme: 28.02.2026 14:04
Kaynak: AA
Irak'ta Haşdi Şabi mevzileri vuruldu
Fotoğraf: AA

Irak ordusu, İran'a yakın grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Babil'in Curf en-Nasr bölgesindeki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.

Irak’ın Babil vilayetinin kuzeyinde yer alan Curf el-Nasr (eski adıyla Curf el-Sahar) bölgesinde Haşdi Şabi karargahları bulunuyor.

BirGün'e Abone Ol