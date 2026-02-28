Irak'ta Haşdi Şabi mevzileri vuruldu
Irak ordusu, İran'a yakın grupların bulunduğu Babil vilayetinde Haşdi Şabi karargahlarının hedef alındığını bildirdi. Hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Irak ordusu, İran'a yakın grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Babil'in Curf en-Nasr bölgesindeki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.
Irak’ın Babil vilayetinin kuzeyinde yer alan Curf el-Nasr (eski adıyla Curf el-Sahar) bölgesinde Haşdi Şabi karargahları bulunuyor.