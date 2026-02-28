Irak'ta Haşdi Şabi mevzileri vuruldu

Irak ordusu, İran'a yakın grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Babil'in Curf en-Nasr bölgesindeki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.

Irak’ın Babil vilayetinin kuzeyinde yer alan Curf el-Nasr (eski adıyla Curf el-Sahar) bölgesinde Haşdi Şabi karargahları bulunuyor.