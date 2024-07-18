Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah deposunda patlama meydana geldi

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi'ye ait bir lojistik destek deposunda patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin bilgi verilmezken can kaybı olmadığı kaydedildi.

Dünya 18.07.2024 21:32 Giriş: 18.07.2024 21:32

Güncelleme: 18.07.2024 21:34 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA