Irak'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulusal Fıkıh Topluluğu (Sünni) tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.
Kaynak: AA
Bağdat'taki İmam Azam Hanife en-Numan Camisi önünden başlayan yürüyüşe Sünni alim ve din adamlarıyla onlarca vatandaş katıldı.
Iraklı protestocular, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırını kabul etmediklerini ifade ederek İsrail karşıtı slogan attı. Yürüyüşe katılan din adamları da hükümete çağrı yaparak Filistin halkına destek çıkmasını istedi.
Bağdat'ta İsrail'i protesto eden yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri alındı.