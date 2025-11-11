Irak'ta oy verme işlemi başladı: 21 milyon kişi oy kullanacak
Irak’ta yaklaşık 21 milyon seçmen, 329 sandalyeli meclis için oy kullanıyor. Seçimlerde 7 bin 744 aday yarışıyor. Yüksek Seçim Komiserliği sonuçların 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu. Parlamento seçimleri, yeni cumhurbaşkanı ve başbakanın belirlenmesi sürecinin de başlangıcını oluşturacak.
Kaynak: AA
Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak.
Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.
Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.
Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.