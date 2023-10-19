Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı

Irak’ın Enbar vilayetinde bulunan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne insansız hava araçları ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Hava üssünün İHA ve roketlerle hedef aldığı ve üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Olayda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Saldırı, 24 saatten kısa süre içinde Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üslerine yönelik üçüncü saldırı oldu.