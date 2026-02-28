Irak'taki Babil kentine ikinci hava saldırısı düzenlendi

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil kentne iki hava saldırısı daha düzenlendiğini bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İkinci bir hedef alma olayında, Babil kentinin kuzeyindeki Curf en-Nasr bölgesi iki hava saldırısına maruz kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkili makamların gerekli önlemleri almak üzere durumu yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Söz konusu bölgeye birkaç saat önce düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirilmiş, ancak yine saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmemişti.

Curf en-Nasr bölgesinde, İran destekli Şii milis gruplara ait karargahlar bulunuyor.