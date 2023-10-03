Irak'taki Sadr destekçileri, liderlerinin eleştirildiği televizyon kanalını protesto etti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bir televizyon kanalında liderlerine dair eleştirel ifadeler kullanılmasını protesto etti.

“Baghdadiye” isimli televizyon kanalının önünde toplananlar, program sunucusunun "Sadr'ın okul yaptırma vaadini yerine getirmediği, onun yerine evinde kitap okuduğu" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

Protestocular, kanal yönetiminin Sadr ve destekçilerinden özür dilemesini istedi.

Televizyon binasının önünde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Bu akşam yayımlanan bir programdaki sunucu, "Sadr daha önce Irak’ta okul yaptıracağı yönünde söz verdi ancak sözünde durmadı. Okul yaptırmak yerine zamanını evinde kitap okuyarak geçiriyor." ifadelerini kullanmıştı.