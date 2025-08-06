Irak'tan Ceyhan üzerinden petrol ihracatı başlıyor

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacağını bildirdi.

KERKÜK ZİYARETİ SIRASINDA AÇIKLAMA GELDİ

Irak resmi ajansı INA’da yer alan haberde, Kerkük’ü ziyaret eden Petrol Bakanı Abdulgani, petrol ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜNLÜK 80 BİN VARİLLİK İHRACAT

Iraklı Bakan, "Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacak. IKBY ile anlaşma sonucu ilk aşamada günlük 80 bin varil petrol ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2023’TE TAHKİM KARARIYLA AKIŞ DURDURULMUŞTU

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası, 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.