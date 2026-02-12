Irak'tan Hakan Fidan'a suçlama: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı, Ankara yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK'nin tasfiye süreciyle ilgili açıklamasından sonra Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İkili İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, Fidan'ın açıklamalarını dış müdahaleye karşı olduklarını söyleyerek eleştirirken Ankara'dan yapılan açıklamada Fidan'ın ifadelerinin "Irak medyasınca çarpıtıldığı" ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın PKK'nin silah bırakma ve fesih sürecine yönelik değerlendirmelerinde kullandığı "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" sözleri Irak'ın tepkisini çekti.
Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Fidan’ın sözlerinin ardından bakanlığa çağrıldı.
İkili İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, Fidan'ın açıklamalarının Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve Irak’ın içişlerine müdahale anlamı taşıdığını savundu.
Açıklamaya göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise Fidan’ın sözlerinin "hatalı çeviri nedeniyle yanlış anlaşıldığını" söyledi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AÇIKLAMA BAĞLAMINDAN KOPARILDI
Söz konusu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir televizyon kanalında verdiği mülakatta Irak'la ilgili ifadelerinin Irak medyasındaki yansımalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Keçeli, Fidan'ın 9 Şubat'ta bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki ifadelerin Irak'taki bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını söyleyerek, "Bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.
Keçeli, "Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu işbirliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur" ifadesine yer verdi.
Bakan Fidan'ın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddettiklerini vurgulayan Keçeli, "Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Fidan, 9 Şubat'ta CNN Türk'te verdiği mülakatta, PKK'nin Irak'ta varlığına ilişkin, "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" diye konuşmuştu.
Fidan, "Irak hükümetinin PKK konusunda bir irade ortaya koymak zorunda kalacağını ve Sincar'daki yapılanmanın orada duramayacağı ve durmaması gerektiğini" söylemişti.
Fidan, "PKK Türkiye'ye karşı kurulmuş bir organizasyon ama Türkiye'de işgal ettiği, edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta, buna mukabil, çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Suriye'de işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Fidan, Sincar'ın etrafının Haşdi Şabi unsurlarıyla çevrelendiğini belirterek, "Haşdi Şabi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman, olay 2 veya 3 gün. Fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon" demişti.
"Irak hükümeti kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir bir durumda. Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor. Kimin milli güvenlik tehdidi olarak görüyor? Bilmiyorum. 6-7 sene önce Türkiye'ye yönelikti. Şimdi öyle bir husus da pratikte yok" ifadelerini kullanan Fidan, ülke içerisinde başka dengeler bulunduğunu söylemişti.