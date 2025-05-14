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Irak'tan PKK'nin fesih kararı hakkında açıklama

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, PKK'nin kendini feshetmesi ve silah bırakması kararının "mutluluk ve memnuniyet verici" olduğunu belirterek bunun "Türkiye ve bölge için barışa vesile olacağını umduklarını" söyledi.

Güncel
  • 14.05.2025 16:16
  • Giriş: 14.05.2025 16:16
  • Güncelleme: 14.05.2025 16:16
Kaynak: AA
Irak'tan PKK'nin fesih kararı hakkında açıklama
Fotoğraf: AA

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararını 'memnuniyetle' karşıladıklarını ifade etti.

Hüseyin, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK'nin kendini feshetmesi ve silah bırakması kararının "mutluluk ve memnuniyet verici" olduğunu dile getiren Hüseyin, bunun "Türkiye ve bölge için barışa vesile olmasını umduklarını" söyledi.

Hüseyin, söz konusu kararla ilgili merkezi Irak yönetimi, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında "işbirliği olacağını" da kaydetti.

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