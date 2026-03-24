Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Irak Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki güvenlik güçleri ve kurumlarını hedef alan saldırılara karşı Haşdi Şabi ve ülkedeki tüm güvenlik güçlerine meşru müdafaa yetkisi tanıdı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Haşdi Şabi ve ülkedeki diğer güvenlik güçlerine, kendilerini hedef alan askeri saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkı çerçevesinde hareket etme yetkisi verdi.

Bu kararın, son dönemde ülkenin güvenlik kurumlarını hedef alan saldırılara karşı alınan önlemler kapsamında olduğu belirtildi.

Konsey, güvenlik kurumlarını, vatandaşların çıkarlarını ve diplomatik misyonları hedef alan saldırılara karışan kişiler hakkında yakalama emirlerinin uygulanmasına da karar verdi.