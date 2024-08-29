Irak vatandaşlarına vize serbestisi kararı Resmi Gazete’de

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmeler neticesinde, 15 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki Irak vatandaşlarına uygulanacak olan vize serbestisi ile ilgili karar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımladı.

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 1/9/2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”