Irak ve Kürt Bölgesi’nin nüfusu belli oldu

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Irak'ta 37 yıl sonra yapılan genel nüfus sayımının sonuçları açıklandı. Irak’ın toplam nüfusu 46 milyon 118 bin olarak açıklandı. Kürdistan Bölgesi nüfusu ise 6 milyon 503 bin olarak belirlendi. Sayım sırasında hanelerin isimleri kaydedildi ve 10 Aralık 2024'e kadar hane kayıt formları dolduruldu.

Irak Planlama Bakanlığı, bugün (24 Şubat 2025, Pazartesi) yaptığı açıklamada, 2024 yılı sonunda gerçekleştirilen nüfus sayımının kesin sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Irak’ın toplam nüfusu 46 milyon 118 bin kişi olarak belirlendi. Daha önce Kasım 2024’te açıklanan ön verilere göre nüfus 45 milyon 407 bin olarak tahmin edilmişti.

Irak Kürdistan Bölgesi Planlama Bakanı Sözcülüğü nüfus sayımına göre IKBY dışındakiler de (Kerkük, Xaneqin, Şengal, Musul) eklendiğinde Kürt nüfusunun toplamda 7 milyon 11 bin 584 kişi olarak kaydedildiğini açıkladı.