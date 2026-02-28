Irak ve Kuveyt hava sahasını kapattı: İran’a uçuşlar durduruldu

Irak ve Kuveyt, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası ülke hava sahalarını kapatarak İran’a tüm uçuşları durdurdu.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, "Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.