Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı görevini resmen devraldı

Irak'ta yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, resmi törenle görevi devraldı.

Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Amedi, Reşid'in görev süresi boyunca Irak'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesinin demokrasi ve devlet istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Reşid ise Amedi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ülke çıkarları doğrultusunda başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu.

Irak Meclisinde dün yapılan ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, sonrasında Mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.