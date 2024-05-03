Iraklı Mahdi’nin katil zanlıları savcılıkta

Haber Merkezi

Sakarya’da kayıp olarak aranan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi M’nin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M’nin cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, Y.Ö, U.A, E.K, Ö.C, K.B, E.S. ve S.T. adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Iraklı bir zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi. Aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne süren şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, Iraklılara korsan taksicilik yapan Mahdi M’nin aracına müşteri olarak bindiklerini, daha sonra Erenler ilçesindeki H.B’ye ait iş yerine yakın bölgede silahla öldürüp fındıklık alana gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.