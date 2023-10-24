Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.



Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, üssün çevresine 2 adet Grad füzesi düştüğünü belirterek, saldırı sonrası bölgede arama yapan güvenlik güçlerinin füze rampası bulduğunu ifade etti. Güvenlik kaynakları, saldırıda hasar veya can kaybı olmadığını bildirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ardından ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri sık sık saldırıların hedefi olurken, saldırıyı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü üstlendi.