Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ın Anbar Eyaletinde bulunan, Irak ve ABD tarafından ortak kullanılan Ayn'ül Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “20 Aralık günü Irak saatiyle 07.30 sularında Irak'taki Ayn'ül Esad Hava Üssü’ne 122 milimetrelik bir roket atılmış, olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir. Roketin atıldığı nokta tespit edilerek Irak Güvenlik Güçlerine bildirilmiştir. Irak Güvenlik Güçleri, inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etmiştir. Irak güçleri, bölgede bulunan 122 milimetre roket fırlatmak üzere modifiye edilmiş açık kasa bir kamyona el koymuştur” denildi.