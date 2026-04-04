Irak’ta bir gıda deposuna hava saldırısı düzenlendi

Irak’ın Musul kentinde bir gıda deposuna düzenlenen hava saldırısının ardından depoda yangın çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Musul kentine bağlı Aşağı Şirehan köyü yakınındaki Reşidiye semtinde bir gıda deposuna hava saldırısı düzenlendi.

Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen hava saldırısı sonucu gıda deposunda yangın çıktı.

Saldırıda depoda bulunan ve stoklanan gıdaların tamamı zarar gördü ancak ölen ya da yaralanan olmadı.