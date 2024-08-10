Irak’ta çocuk istismarının önünü açmak istiyorlar

Haber Merkezi

24 Temmuz'da Irak Parlamentosunda, 1959 tarihli ve 188 Sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak evlilik yaşının 18'den 9'a düşürülmesini de içeren pek çok yasa değişikliği gündeme getirildi. Bahsi geçen yasa onaylanırsa Irak’ta kız çocuklarının evlilik yoluyla istismar edilmesinin önü açılacak.

Öte yandan yasa “ilk eşin izni olmadan” erkeklere başka kadınlarla evlenebilme yetkisi verecek. Yani çok eşliliğin de yolu açılacak. Yasa teklifi, ayrıca kadınların ileri eğitim almalarını engelleyecek maddeleri de içeriyor.

Yasa teklifine tepki gösteren kadınlar ve Irak basını son on yılda çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısında önemli ölçüde artış yaşandığını kaydetti.